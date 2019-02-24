USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Metropollere saldırı için gönderilen 3 PKK'lı terörist yakalandı

Terör örgütünce metropollerde saldırı düzenlemeleri amacıyla gönderilen 3 terörist, İzmir, Çanakkale ve İstanbul'da gözaltına alındı.

3. Sayfa / 24 Şubat 2019 Pazar 10:53
Metropollere saldırı için gönderilen 3 PKK'lı terörist yakalandı
Video için tıklayın

Terör örgütü PKK tarafından metropollerde saldırı düzenlemeleri için gönderilen 3 teröristin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya 2015 yılı Temmuz ayında katılan, aranma ve yakalanma kayıtlarının bulunmaması nedeniyle metropol şehirlerde 'fedai' tarzı eylemler için gönderildikleri tespit edilen 'Hogir Van' kod adlı S.D, 'Dersim Çewlik' kod adlı B.B. ile 'Kendal Azadi' kod isimli M.K, İzmir, Çanakkale, ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ile M.K, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Adli KontrolTerör Örgütüİl Jandarma KomutanlığıDiyarbakırSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı