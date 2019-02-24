USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Meclis bugün yeni başkanını seçiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni başkanı bugün seçilecek.

Siyaset / 24 Şubat 2019 Pazar 10:17
Meclis bugün yeni başkanını seçiyor
Video için tıklayın

TBMM Genel Kurulunda bugün Meclis Başkanı seçimi yapılacak. Meclis Başkanlığı için AK Parti’den Mustafa Şentop ve Nevzat Şatıroğlu, CHP’den Engin Altay, İYİ Parti’den İmam Hüseyin Filiz ve HDP’den Serpil Kemalbay Pekgözegü aday oldu. AK Parti’yi destekleme kararı alan MHP ise aday göstermedi.

Gizli oylamayla yapılacak seçimde ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk yakalanamaz ise iki adayla dördüncü tura geçilecek ve en fazla oyu alan başkan olacak.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Meclis BaşkanıMeclis BaşkanlığıMustafa ŞentopEngin AltayHüseyin Filiz


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı