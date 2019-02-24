Meclis bugün yeni başkanını seçiyor

TBMM Genel Kurulunda bugün Meclis Başkanı seçimi yapılacak. Meclis Başkanlığı için AK Parti’den Mustafa Şentop ve Nevzat Şatıroğlu, CHP’den Engin Altay, İYİ Parti’den İmam Hüseyin Filiz ve HDP’den Serpil Kemalbay Pekgözegü aday oldu. AK Parti’yi destekleme kararı alan MHP ise aday göstermedi.



Gizli oylamayla yapılacak seçimde ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk yakalanamaz ise iki adayla dördüncü tura geçilecek ve en fazla oyu alan başkan olacak.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.