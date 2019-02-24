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İstanbul'da okullar yarın tatil edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 'Meteorolojik veriler ile bölgede görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle yarın ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitimöğretime 1 gün süreyle ara verildi'.

Eğitim / 24 Şubat 2019 Pazar 18:12
İstanbul'da okullar yarın tatil edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ile bölgede görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle yarın kent dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Söz konusu kararla yarın ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacağını belirten Yerlikaya, 'Vatandaşların kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır.' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA

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