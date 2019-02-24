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HDP-CHP Şişli'de el ele

Derviş Eroğlu Kültür Merkezi'nde bir düğün törenine katılan CHP Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin HDP temsilcisiyle sahneye çıktı.

Siyaset / 24 Şubat 2019 Pazar 23:05
HDP-CHP Şişli'de el ele
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Keskin'den önce söz alan HDP temsilcisi “Muammer Bey, Şişli demokrasi cephesinin adayıdır.” diyerek HDP'nin CHP'ye verdiği desteği açıkça dile getirdi.

Kayyum tarafından el konulan Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki bazı belediyelerden de Kürdistan olarak bahseden temsilci “Kürdistan'da bütün kayyumun el koyduğu belediyeleri geri alacağız” dedi.

Muammer Keskin'in 2013'ten beri gezi olaylarından bugüne kadar çeşitli formlarda halkçı belediyeceiliği savunduğunu ifade eden HDP temsilcisi, sözü daha sonra CHP Şişli adayı Keskin'e bıraktı.

HDP'LİLERDEN 'DOSTLARIM' DİYE BAHSETTİ

31 Mart'ta bir başarı hikayesi yazmak için bir araya geldiklerini ifade eden Keskin “Gerek HDP'li dostlarım gerek bizimle birlikte yol yürüyen bütün siyasi aktörlerle Şişli'de 31 Mart akşamı bir zafere beraberlik edeceğiz” dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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