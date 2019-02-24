Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: O tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay İtfaiye Meydanı'nda halka hitap etti. Erdoğan, "O tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları;
- 8 ay sonra tekrar Hatay'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
- Hatay bizim göz bebeğimiz. Biz Hatay'ı severiz Hatay'da bizi sever. Size Kayseri'den on binlerin selamını getirdim. Onlar da sizi çok seviyor.
- Sabreden kimse zafere ulaşır, sabrettik zafere ulaştık, ulaşıyoruz.
- 24 Haziran seçimlerinde yüzde 51 ile Cumhur İttifakı'nı birinci yapan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.
- Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta iradenize sahip çıkmanızı bekliyorum.
- Bugün parlamentoda Meclis Başkanlığı seçimi vardı. Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde etti.
- Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm.
- Hatay'da 16.il mitingimi gerçekleştiriyorum.
- Ana muhalefet Ankara'ya sıkışıp kalmışken biz Hatay'da 16.mitingi yapıyoruz. Hala liste tartışması, toplantı üstüne toplantı yapıyorlar
- Aday listelerini bile vaktinde seçim kurulan teslim edemiyorlar. Ortada hizmet üretmiş tek bir adayları yok.
- Kardeşlerim görüyorsunuz değil mi, bunların kim olduğu ortada. Bir defa kendine gel!
- CHP'nin İstanbul adayı 'Tüm mesire alanları milletin bahçesidir' diyor. O ayrı Millet Bahçesi ayrı. Önce sen ayrıldığın ilçendeki çöpü kaldır.
- Bana 2.5 milyon tazminat ödüyor. Ben bunu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.
- Siyaset fedakarlık işidir, gönül vizyon işidir. Siyasette söz söylemek vaat etmek önemlidir. Ama asıl önemlisi vaadini yerine getirmektir.
- Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen 100 günlük icraat programının yüzde 97'sini gerçekleştirdik.
- Hatay'daki büyük öneme sahip Amanos Tüneli'ni Yap - İşlet - Devret modeli ile hayata geçireceğiz.