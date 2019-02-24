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Çanakkale'de okullara kar tatili

Çanakkale'de okullar kar yağışı nedeniyle pazartesi günü tatil edildi.

Eğitim / 24 Şubat 2019 Pazar 14:12
Çanakkale'de okullara kar tatili

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünden beri devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.

Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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