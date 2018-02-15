Bir grup avukattan büyük rezalet

Facebook'ta hukukçulardan oluşan 'Avukat - Hakim - Savcı Tüm Hukukçular Omuz Omuza!' adlı kapalı grupta, avukatlar çocuk istismarından yargılanan sanığa beraat kararı aldırabilmek için dayanışma içerisine girdi.



Alenen çocuğun cinsel istismarını meşrulaştırma çabasına giren avukatların iğrenç yorumları sosyal medyada büyük tepki çekiyor.



İşte o grupta yapılan yorumlardan bazıları:





















Haberle ilgili dış bağlantılar :

https://twitter.com/melisalphan/status/964082878735945728

https://www.artigercek.com/haberler/avukatlarin-cocuk-istismarini-aklama-dayanismasi