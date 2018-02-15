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Bir grup avukattan büyük rezalet

Facebook’ta hukukçulardan oluşan kapalı bir grupta, avukatlar çocuk istismarından yargılanan sanığa beraat kararı aldırabilmek için dayanışma içerisine girdi.

Güncel / 15 Şubat 2018 Perşembe 16:33
Bir grup avukattan büyük rezalet

Facebook'ta hukukçulardan oluşan 'Avukat - Hakim - Savcı Tüm Hukukçular Omuz Omuza!' adlı kapalı grupta, avukatlar çocuk istismarından yargılanan sanığa beraat kararı aldırabilmek için dayanışma içerisine girdi.

Alenen çocuğun cinsel istismarını meşrulaştırma çabasına giren avukatların iğrenç yorumları sosyal medyada büyük tepki çekiyor.

İşte o grupta yapılan yorumlardan bazıları:










Haberle ilgili dış bağlantılar :
https://twitter.com/melisalphan/status/964082878735945728
https://www.artigercek.com/haberler/avukatlarin-cocuk-istismarini-aklama-dayanismasi

FacebookCinsel İstismarSanık Avukatı


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