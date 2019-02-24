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Bahçelievler’de metrobüs kazası: 3 yaralı

Kazada hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 24 Şubat 2019 Pazar 12:59
Bahçelievler’de metrobüs kazası: 3 yaralı

Bahçelievler'de bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avcılar'dan Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs, Bahçelievler durağında önündeki metrobüse çarptı.

Kazada, metrobüsteki 3 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak : AA

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BahçelievlerZincirlikuyu


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