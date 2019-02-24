Bahçelievler’de metrobüs kazası: 3 yaralı

Kazada hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler'de bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Avcılar'dan Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs, Bahçelievler durağında önündeki metrobüse çarptı.
Kazada, metrobüsteki 3 kişi hafif yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak : AA