Diyanet: Elektronik sigara caiz değil

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın geçtiğimiz günlerde sigarayla ilgili söylemi kamuoyunda çok tartışıldı.



Ali Erbaş konuyla ilgili olarak, 'Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Bizim bu noktada çok dikkatli olmamız, hassas davranmamız gerekiyor. Din görevliliği gibi mukaddes bir vazifede imamlarımızın, bütün görevlilerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor.' ifadelerini kullanmıştı.



Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama daha yaptı ve elektronik sigara için de aynı şeyin geçerli olduğunu belirtti.



DİYANET'İN YENİ AÇIKLAMASI

Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:



'Günümüzde birçok alim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldrümeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir.



Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, elektronik sigaranın, hakiki sigarayı bıraktırdığına ve bunlardan daha az zararlı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt olmadığını ifade etmektedir.



Ayrıca konunun uzmanları, elektronik sigaranın içeriğinde alkol türevleri bulunduğunu ifade etmektedir. Dolayısyla bu türden maddelerin kullanılması da caiz değildir.' Kaynak : AA

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