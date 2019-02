Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa ve ABD'ye İdlib çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



'Kahramanmaraş'a 30 katrilyon yatırım yaptık. Durmayacağız yapmaya da devam edeceğiz. Şehrimizde ikinci devlet üniversitesini kurduk. Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Maraş'a ıslah organize sanayisi oluşturacak imar planı öncesi oluşturulan sanayi tesislerinin problemlerini çözüyoruz. Kahramanmaraş'ın içme suyu sorununu çözdük.



Bugün Türkiye en çok insani yardım yapan ülkeler arasında ilk sıralarda. Hatta milli gelire göre ilk sırada. Ülkemizdeki sığınmacılar için bugüne kadar kullandığımız kaynak 37.5 milyar dolardır. Şayet bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye'nin fedakarlığı sayesindedir. Ama biz bu fedakarlığı ila nihaye yapacak değiliz. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de kendi evlerini özlüyor.



Onlar da vatanlarına dönmek istiyorlar. Peki çözüm nedir? Çözüm Türkiye'dir. Suriye'den kaçanların geri döndükleri yerler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü. Biz diyoruz ki; gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim.



Bunun için Rusya ve İran'la görüşüyoruz, ciddi mesafe de katettik. Biz diyoruz ki gelin Münbiç'i Türkiye'nin güvencesinde asli sahiplerine verelim. En az yarım milyon Suriyeli geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Aynı şekilde Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli ülkesine dönecek. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyaya sesleniyorum gelin Türkiye'nin bu çabasına destek olun.



Suriye halkı açısından DEAŞ ile YPG'nin hiçbir farkı yoktur. Terör örgütleri Suriye sınırımızın öte tarafından saldırmaya başladıklarında yanımızda kimseyi bulamadık. Güya müttefiklerimiz bırakın destek olmayı hava savunma sistemlerini söküp götürdüler. Bize kolaylık sağlanmazsa her şart altında bunu kendi imkanlarımızla gerçekleştirmeye kararlıyız.'











KONUŞMAYA TELEFON ARASI



Konuşması sırasında Erdoğan'a bir telefon uzatıldı. 'Sizlerden çok kısa bir müsaade istiyorum' diyen Erdoğan, telefonla konuşmak üzere sahneden indi. Cumhurbaşkanı yaklaşık 15 dakika sonra sahneye gelerek konuşmasına devam etti.



'60 BİN KİŞİYE İSTİHDAM'



Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde ise İstanbul Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne katıldı.Erdoğan'ınburada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:



'İstanbulumuz ve Haliçimiz için tarihi bir projesinin temel atma törenini icra ediyoruz. Proje İstanbulumuzun marka değerini artırmakla kalmayacak, inşallah Türkiye'nin turizm gelirine de olumlu katkı yapacaktır. 238 bin metrekarelik alanda YİP modeliyle projeyi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında 2 adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı 5 yıldızlı 3 otel inşa edilecek. Türkiye'nin çok önemli 3 müzesi burada inşa edilecek. İlk defa bir kadın müzesini burada inşa etmiş olacağız. Tersane İstanbul Projesi 60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacaktır.



Haliç'in ne yazık ki çilesi çok. Bu çile bu eserle çok farklı bir dönüşümü yaşıyor. Bu projenin ilk gündeme geldiği andan itibaren nelerle karşılaştığını bilmiyorsunuz. Temennimiz bu projeyi 4 yılda bitirmekti. Ancak başını CHP'nin çektiği odaların da destek verdiği engellemeler sonucu projeyi başlatamadık.



CHP İstanbul'a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırımda olduğu gibi bu projede de soluğu hemen mahkemede aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde de aynısını yaptılar. Aynı şeyi Harbiye Kongre Merkezi'nde de yaptılar. Çünkü bunların işi hep engellemek. Nerede hayırlı bir iş var, karşısında CHP'yi görürsünüz.



Gezi olaylarında İstanbul'un duvarlarını zulüm 1453'te sloganlarıyla kirletenler bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. Ecdadımızın kadırgaları indirdiği bu mahalde Tersane İstanbul'u inşa ediyoruz. Zaman kaybıyla da olsa projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum. Açıkçası bugünkü şu manzara, Türkiye'de yegane varlık gayesi, hizmet- yatırım düşmanlığı olan malum kesime verilmiş esaslı bir derstir.



'NİYE GELDİNİZ DEMEYECEĞİZ'



Bu projede karşılaştığımız zorluklarla ilk defa karşılaşmıyoruz. Burada şahit olduklarımızın katbekat fazlasını yaşadık. Avrasya Tüneli daha proje aşamasındayken mahkeye taşıdılar. AKM'nin açılışını yaptığımızda bunlara niye geldiniz demeyeceğiz, hoşgeldiniz diyeceğiz.



Bunlar engellemekten yıkmaktan yakmaktan yasaklamaktan başka bir şey bilmiyorlar. yarına dair hiçbir tasavvurları yok, vizyonları yok. Türkiye'yi kalkındırmanın değil günü kurtarmanın derdindeler. Seçim kazanmanın değil seçim dönemlerini en az zararla atlatmanın hesabını yapıyorlar.



'İZMİR KÖRFEZİ HALİÇ'İN ESKİ HALİ GİBİ'



Şimdi İzmir'in Körfez'ine bakın. Körfez, maalesef kokudan geçilmiyor. Haliç'in eski hali neyse İzmir Körfezi'nin hali de bu. İşte onun için diyoruz ki belediyecilik AK Parti'nin işidir ki biz İzmir'i de alalım, orayı da pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz. Şayet biz muhalefete göre politikalarımızı belirleseydik Haliç bataklık olurdu. İstanbul'da insanlarımız çöp dağlarında ölüyor olacaktı. Biz malum meslek odalarının baskılarına boyun eğseydik ülkemiz 3 Ç'ye (çöp, çamur, çukur) mahkum olurdu. Biz bu çapsızları dikkate alsaydık, Türkiye'yi 3 kat büyütemezdik. Karşımızdakilerin çapsızlığının bizim istikametimizi belirlemesine izin vermedik. Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz.'