Çin Demiryolları'nın kilidi Türk şirketinden

Avrupa'da kendi sektörünün ilk üçü içerisinde yer alan ve Türkiye'de de sektörün önemli oyuncularından Mesan Kilit, büyümesini ihracat odaklı olarak devam ettireceğini açıkladı.



Geçen yıl ilk iki çeyreği çok iyi bir şekilde geçirdiklerini, üçüncü çeyrek ve sonrasında yaşanan yavaşlamayı ise atlattıklarını ifade eden Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, 'Yılın sonuna doğru piyasa yeniden toparlamaya ve işler hızla artmaya başladı.



Özellikle havalimanı, köprüler, tüneller ve otoyollar gibi proje bazlı işler çok fazla. Hatta yaşanan yoğunluktan dolayı 15 yıldan beri hiç ara vermeden katıldığımız Mısır'daki fuara gidemedik' dedi.



Üçüncü çeyreğin sonuna doğru dövizde yaşanan yükselişin oluşturduğu şoktan çıkışın çabuk olduğunu belirten Mertöz, 2018 için yüzde 25 olarak koydukları büyüme hedefini yıl sonunda tutturduklarını kaydetti.



Özellikle ihracat tarafına önem verdiklerinin altını çizen Mertöz, toplam üretimin yüzde 70'ine yakınını ihraç ettiklerini ifade etti.



2019'da yine ihracat odaklı büyümeyi hedeflediklerini anlatan Mertöz, ihracatın toplam payın içerisinde yüzde 75'e çıkacağını düşündüklerini belirtti.



'En hızlı Çin'de büyüyoruz'



Şirketin toplam ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını Batı Avrupa'ya yaptığını vurgulayan Mertöz, bu pazarları koruyarak yeni açılımı ise Çin ve ABD'ye yapacaklarını söyledi.



2018 yılında Çin'e yaptıkları ihracatı 15 kat artırdıklarını belirten Mertöz, şöyle devam etti: 'Bizim şu anda ihracatta en hızlı büyüdüğümüz yer Çin. Toplam ihracatımız içindeki payının yüzde 3'e çıkacağını tahmin ediyoruz. 2019 yılı bizim için Çin yılı olacak diyebiliriz. Aslında daha önce de çok denememiz olmuştu ama şu anda Çin'de ciddi bir iç piyasa ve kaliteli ürün talebi var. İlk kez orada yerleşik bir satış ekibi kurduk. Üreticilerle devamlı görüşmeler yapıyoruz'.



'Çin devlet demiryollarının kilitleme sistemlerini üretiyoruz'



10 sene önce endüstriyel kilit üretiminde üçüncü olan Çin'in şimdi açık ara birinci sırada olduğunu ve 3.5 milyar dolarla dünya endüstriyel kilit pazarının yüzde 10'unu oluşturduğuna işaret eden Mertöz, 'Mesela bizim ABD'li rakibimizin Amerika'dan sonra en büyük pazarı Çin. İnsanlar Çin'de ürün satılmayacağını söylüyorlar ama bu doğru değil. Çin bizden aldığı ürünleri Ortadoğu ve Avrupa pazarlarına satıyor. Çünkü kaliteli ürünler üretiyoruz. Örneğin Çin'in en büyük jeneratör üreticisi ihracat ürünlerinin hepsinde bizim ürünlerimizi kullanıyor. Çin devlet demiryollarının kilitleme sistemlerini üretiyoruz. Oradaki demiryolu yetkilileri bize Amerika'da üretilen ürünlerden daha iyi ürünleri, daha uygun fiyata ürettiğimizi söylediler. Amerika pazarının her zaman bizden daha iyi görülmesine rağmen bu işi almayı başardık. Çin konusunda çok ümitliyiz. Ayrıca Çin'deki telekom sektörüne de elektromekanik kilit sistemleri sağlayacağız. Bu pazarı çok önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.



ABD ile yeni dağıtım anlaşması



Amerika'ya olan ihracatta da önemli bir artış yakaladıklarına işaret eden Mertöz, çok sayıda bayilik anlaşması yaptıklarını kaydetti.



Aynı zamanda mekanik ve elektromekanik ürünlerin dünya genelindeki en büyük dağıtıcılarından biriyle de anlaşma imzaladıklarını belirten Mertöz, yeni anlaşmanın ABD'ye olan ihracatı 3 sene içerisinde yüzde 10 artıracağını tahmin ettiklerini bildirdi.



Latin Amerika'ya da özel bir önem verdiklerini anlatan Mertöz, bölge için bir satış organizasyonu oluşturduklarını ve Brezilya merkezli yapılanmaya Türkiye'den çalışan göndereceklerini ifade ederek, 'Afrika'ya olan ihracatımız zayıf. Bizim ürün satabilmemiz için ülkede bir sanayi olması gerekiyor. Bu nedenle Afrika'da Nijerya bizim için önemli, çünkü onlar kendi elektriğini tamamen jeneratörlerden üretiyorlar. O jeneratörlerin kilit sistemleri de Türkiye'den gidiyor' dedi.



Jeneratörlerin artık tüm dünyada kabinler içine koyulduğunu ve bunun için de kilit ve menteşe ihtiyacı doğduğunu belirten Mertöz, 'Şirket olarak bu alanda dünya pazarının yarısına sahip olduk. Her iki jeneratörden birinde bizim kilit sistemlerimiz kullanılıyor. Üstelik bunu ucuz fiyat sunduğumuz için değil, değişen ihtiyaçlara uygun çözümler sunduğumuz için başardık' diye konuştu.



2018 yılındaki büyüme trendini bu sene de devam ettirmeyi planladıklarını anlatan Mustafa Mertöz, hem kapasite artırımı hem de mevcut sistemlerin iyileştirilmesi anlamında 2019'u yatırım yılı olarak ilan ettiklerini söyledi.



2.5 milyon euroluk bir yatırım planlarken bunu ikiye katlayıp 5 milyon euroya çıkardıklarını söyleyen Mertöz, ihracatta yaşanan büyümenin kendilerini teşvik ettiğini ve kapasite artırmak istediklerini ifade etti.



Ayrıca dünya genelinde demiryollarında bir yenileme hareketinin yaşandığına da işaret eden Mertöz, 'Hepsini takip ediyoruz. Bu projelerde alt yüklenicilerle çalışıyoruz. Tayland ve Kore'deki demiryolu projelerine ürün verdik. Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Tayland ve Mısır'daki projelere de verdik ve vermeye devam edeceğiz. Türkiye'de de benzer projelerde yer alıyoruz' dedi.



Kaynak : İHA

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