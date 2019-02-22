Sağlık Bakanı Koca: Grip salgını riski şu an yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Geçen haftalara göre yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede.' dedi.



'Yıldız Hanım ücretsiz alabilir'



Koca, '(Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç isteği) Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor ama gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı.' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA

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