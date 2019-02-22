USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Sağlık Bakanı Koca: Grip salgını riski şu an yok

Sağlık Bakanı Koca, "Geçen haftalara göre yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede." dedi.

Dünya / 22 Şubat 2019 Cuma 13:13
Sağlık Bakanı Koca: Grip salgını riski şu an yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Geçen haftalara göre yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede.' dedi.

'Yıldız Hanım ücretsiz alabilir'

Koca, '(Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç isteği) Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor ama gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı.' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

AvrupaGripDomuz Gribi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı