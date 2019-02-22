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Reyhanlı'daki bombalı saldırının firari sanıklarından Hamurcu tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı.

3. Sayfa / 22 Şubat 2019 Cuma 17:30
Reyhanlı'daki bombalı saldırının firari sanıklarından Hamurcu tutuklandı

unan, 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu'yu gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hamurcu sorgusu tamamlandı.

Son dakika gelişmesine göre, Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı.

53 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmişti. Davanın açılmasının ardından saldırıda yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetmiş ve ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

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Reyhanlı


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