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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu geceden itibaren...

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, ülkemiz bugün gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girecek.

Yaşam / 22 Şubat 2019 Cuma 13:10
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu geceden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Bugün akşam saatlerinden sonra Trakya’da, gece yarısına doğru İstanbul’da yağmur şeklinde başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra Trakya’da kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının, Pazar günü etkisinin azalacağı, Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve Marmara Bölgesinde rüzgarın da Cumartesi günü kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının hafta sonu kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

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