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Mazot ve gübre destek ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “2018 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri”nin bugün (22 Şubat Cuma) itibaren çiftçilere ödenmeye başlanacağını bildirdi.

Ekonomi / 21 Şubat 2019 Perşembe 16:26
Mazot ve gübre destek ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “2018 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri”ne ilişkin açıklamada bulundu. 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Destek Ödemelerinin, tüm ülke çapında çiftçilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacağının müjdesini veren Bakan Pakdemirli, “Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilerimize yarın saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri 01 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 08 Mart 2019'da ödeme yapılacak. 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Desteklemeleri çerçevesinde, 2 milyon 126 bin 968 çiftçimize; mazot desteği olarak 2 milyar 331 milyon 292 bin 114 TL, gübre desteği olarak ise 540 milyon 946 bin 712 TL ödeyeceğiz. Toplamda çiftçilerimize 2 milyar 872 milyon 197 bin 508 TL ödemiş olacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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TarımOrman BakanıGübreBekir Pakdemirli


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