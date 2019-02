HDP terör suçlarından mahkemelik isimlerle seçime giriyor

Türkiye'nin gündemindeki 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak HDP'li belediye başkan adayları arasında, 'terör' suçlaması kapsamında haklarında soruşturma yürütülen, dava açılan veya fezleke hazırlanan 25 isim yer alıyor.



HDP, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için birçok il ve ilçede terör suçlarından mahkemelik isimleri aday gösterdi.



Haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir, Siirt'in Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek, yeniden aday gösterildi.



İstanbul



Bağcılar Belediye Başkan adayı ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak, hazırlanan fezleke TBMM'ye gönderildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca da Kaya hakkında hazırlanan 68 sayfalık iddianame, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Kaya hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 6-8 Ekim 2014'teki olaylarda 'suç işlemeye tahrik' suçundan 11,5 yıldan 25 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.



Terör soruşturması kapsamında 28 Ocak 2017'de Afyonkarahisar'da gözaltına alınan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.



Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava kapsamında tutuksuz yargılanan Sultanbeyli Belediye Başkan adayı ve eski HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan hakkında, hazırlanan iddianamede, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 14 kez 'terör örgütü propagandası yapmak', 'suçu ve suçluyu övmek', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma' suçlarından 23 yıldan 85 yıla kadar hapsi isteniyor.



Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Sinan Zincir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.



Zincir'in ayrıca İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanmasına devam ediliyor.



Ankara



Çankaya Belediye Başkan adayı, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Bakanlığına gönderilen iki fezleke var.



Kerestecioğlu hakkında ayrıca sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve bazı programlarda yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma bulunuyor.



Diyarbakır



HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Başkan adayı Adnan Selçuk Mızraklı, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıldan, 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.



Aynı zamanda HDP Diyarbakır Milletvekili olan Mızraklı'nın yargılandığı davanın iddianamesinde, terör örgütü PKK'nın sözde yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) daimi meclis üyesi ve sağlık komisyonu üyesi olarak faaliyet yürüttüğü belirtilmişti.



İddianamede, Mızraklı'nın merkez Sur ve Bağlar ilçesinde geçen yıl terör saldırılarının yaşandığı dönemde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada yaralanan terörist A.D'yi evinde tedavi ettiğine dair iddiaların bulunduğu, hakkındaki bir ihbarda yer almıştı.



Mızraklı hakkında Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması talebiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilmişti.



Batman



HDP'nin Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir'in de aralarında bulunduğu 54 sanık sözde 'öz yönetim' ilan ettikleri gerekçesiyle 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanıyor.



15 Ağustos 2015'te Bağlar Mahallesi 5 Nolu Sağlık Ocağı önünde sözde 'öz yönetim' ilanına ilişkin basın açıklamasına katılan Özdemir ve 53 sanığın Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları sürüyor.



Sabri Özdemir, hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında defalarca gözaltına alınıp, tutuklanmış daha sonra tahliye edilmişti.



HDP'nin Gercüş Belediye Başkan adayı Zeynep Oduncu da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Oduncu hakkında soruşturma devam ediyor.



Mardin



Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan, sağlık sorunları nedeniyle yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mardin'den tekrar aday gösterildi.



Mardin'in Artuklu ilçesinden aday gösterilen Prof. Dr. Nurettin Turgay, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 Ekim 2018'de Diyarbakır merkezli 9 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alındı, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Turgay hakkındaki soruşturma devam ediyor.



Bingöl



Bingöl Belediye Başkan adayı olarak gösterilen HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy hakkında, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'suç işlemeye tahrik etmek' suçlarından fezleke hazırlanmıştı.



Şırnak



HDP'nin Şırnak'ın ilçelerinde gösterdiği birçok aday da 'terör örgütü propagandası yapmak'la suçlanıyor.



Silopi Belediye Başkan adayı Süleyman Şavluk, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl ceza almış ve cezaevinde bir süre kalmıştı. Şavluk hakkında, ayrıca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından başlatılan başka bir soruşturma da sürüyor.



Cizre Belediye Başkan adayı Mehmet Ziriğ, Uludere Belediye Başkan aday Selahattin Ürün, İdil Belediye Başkan adayı Niyazi Çevrim hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.



Fındık Beldesi Belediye Başkan adayı Ahmet İmre hakkında, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'kaçakçılık' soruşturmaları bulunuyor.



Siirt



Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında KHK gereği görevden alınan Siirt'in Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek, yeniden aday gösterildi. Çiçek hakkında soruşturma sürüyor.



Kars



Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen, 6-8 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle PKK/PYD yandaşlarının gerçekleştirdiği olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ocak 2017'de tutuklanmıştı.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması tutuksuz devam eden HDP Kars Milletvekili Bilgen hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', '2911 sayılı yasaya muhalefet' ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin 'suç işlemeye tahrik' suçlarından 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.



Bilgen, avukatlarının itirazı üzerine Silivri Cezaevi'nden 8 Eylül 2017'de tahliye edildi, yargılaması sürüyor.



Van



Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan, ilde 26. ve 27. dönem milletvekili seçildi.



Ertan hakkında 5 Mart 2016'da yaptığı konuşmada, 'Terör örgütü PKK'nın saldırılarını övdüğü ve örgütün propagandasını yaptığı' gerekçesiyle dava açıldı.



8 Aralık 2016'da açılan davada da 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Ertan'ın yargılanması sürüyor.



Ertan hakkında ayrıca, 'Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma' gibi suçlardan 10'un üzerinde soruşturma başlatılarak, hazırlanan fezlekeler TBMM'ye gönderildi.



Van'ın Saray Belediye Başkan adayı Caziye Duman, DBP İl Başkanlığı yaptığı dönemde Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart 2016'da tutuklandı.



Hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Duman, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanıyor.



Erciş Belediye Başkan adayı Yıldız Çetin, Gürpınar Belediyesinde 2014 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi olarak seçildi.



Çetin, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 Mayıs 2017'de tutuklandı.



Hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'görevi kötüye kullanmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Çetin, 9 Ekim 2017'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Çetin'in meclis üyesi olduğu belediyenin, bölgede patlayıcı yapımında, çatışmalarda ve çeşitli nedenlerle yaralanan PKK'lı teröristleri tedavi ettirmek amacıyla 3 sağlık evi açtığı bildirildi.



Tuşba Belediye Başkan adayı Yılmaz Berki, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve İnsan Hakları Van Şubesi'nde yöneticilik yaptı. Berki, 2014 yerel seçimlerinden sonra Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı oldu. Van eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ile 17 Kasım 2016'da gözaltına alınan Berki, 29 Kasım 2016'da serbest bırakıldı.



Berki'nin, hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanması sürüyor.



Özalp Belediye Başkan adayı Yakup Almaç, DBP Özalp İlçe Başkanlığı da yaptı.



Almaç, Özalp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda 'canlı kalkan' olarak güvenlik güçlerini engellemeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı ve 4 Ekim 2015'te tutuklandı.



Daha sonra serbest bırakılan Almaç, hakkında 'Terör örgütüne üye olmak', 'örgüt adına suç işlemek', 'görevli memura mukavemet' ve 'mala zarar verme' suçlarından açılan davalarda 27 yıla kadar kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanıyor.



Bitlis



Adilcevaz Belediye Başkan adayı Necmettin Arıkbaşlı hakkında 2016'da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.



Hakkari



Yüksekova Belediye Başkan adayı Remziye Yaşar hakkında Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanıyor.



Hatay



Hatay'ın Dörtyol Belediye Başkan adayı Mehmet Raif Özmen, 2006 yılında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinde 'terör örgütüne yardım etmek' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Özmen, 2011 yılında şartlı tahliye oldu.



Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.