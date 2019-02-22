USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem

Ekvador’da 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peru sınırında olan depremin, yerin 132 kilometre altında olduğu bildirildi.

Dünya / 22 Şubat 2019 Cuma 13:36
Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü, Morona-Santiago bölgesine bağlı Palora kasabasının 115 kilometre güneydoğusu olan 7.5 büyüklüğündeki depremin yerin 132,4 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin büyüklüğünü daha önce 7.7 olarak duyurmuştu.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

PeruDeprem


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı