Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü, Morona-Santiago bölgesine bağlı Palora kasabasının 115 kilometre güneydoğusu olan 7.5 büyüklüğündeki depremin yerin 132,4 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin büyüklüğünü daha önce 7.7 olarak duyurmuştu.



Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.



Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.