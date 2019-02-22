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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz sizi sesinizden tanırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, bunun yanında HDP ve diğerleri, sizin ittifakınız gün gibi ortada. Biz sizi sesinizden tanırız." dedi.

Siyaset / 22 Şubat 2019 Cuma 16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz sizi sesinizden tanırız
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, 'CHP, bunun yanında HDP ve diğerleri, sizin ittifakınız gün gibi ortada. Biz sizi sesinizden tanırız.' dedi.

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, 'Her seçimi kaybediyor, koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir siyasetçi o kadar mağlubiyetten sonra bu kadar koltukta durmaz.' şeklinde konuştu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'Zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik. Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın tüm ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit ettiler. Ekonomimize saldırarak, aşımıza, ekmeğimize, kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz.'

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