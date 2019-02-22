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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Riskli binaların yıkımına ilişkin bir süreç başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye genelinde riskli ve kaçak binaların yıkımına ilişkin bir süreç başlattıklarını söyledi.

Yaşam / 22 Şubat 2019 Cuma 13:52
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Riskli binaların yıkımına ilişkin bir süreç başlattık
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde riskli ve kaçak binaların yıkımına ilişkin bir süreç başlattıklarını belirterek, "Tespit ettiğimiz, belediyelerimize gönderdiğimiz yazılar çerçevesinde bize gelen tespitleri değerlendirerek, hemen yıkım işlemini de gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Bolu Valiliğini ziyaretinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kapadokya'da, peribacaları yakınındaki yapıların yıkılmasına değinen Kurum, bölgenin tarihi ve doğal sit alanı olduğunu söyledi.

Kurum, Türkiye genelinde riskli ve kaçak binaların yıkımına ilişkin bir süreç başlattıklarını dile getirerek, "Tespit ettiğimiz, belediyelerimize gönderdiğimiz yazılar çerçevesinde bize gelen tespitleri değerlendirerek, hemen yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Kapadokya bölgesinde kaçak yapılara ilişkin şu an, ilk aşamada 15 binanın, yapının tespitini yaptık ve 11 binanın Valiliğimiz kanalıyla, eliyle yıkımını gerçekleştirdik. Sürece devam ediyoruz." diye konuştu.

Tarihi ve kültürü kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Kurum, "Kaçak yapıyla alakalı, riskli yapıyla alakalı bu kararlı duruşumuzu önümüzdeki süreçte de yürüteceğiz." diye konuştu.


Kaynak : AA

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