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Bakan Soylu: 'ABD, Karayılan'a zehirli silah vermiş'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde flaş bir iddia ortaya atarak, "Amerika Murat Karayılan’a zehirli silah vermiş. Yanına birisi giderse zehirli silahı atıp öldürsün kaçsın diye hadi ’yok’ desinler" dedi.

Dünya / 22 Şubat 2019 Cuma 16:03
Bakan Soylu: 'ABD, Karayılan'a zehirli silah vermiş'
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Bakan Soylu, Erzincan’daki temaslarının ardından Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine geldi. Cuma namazını burada kılan Soylu daha sonra ilçe meydanında vatandaşlara hitap etti. Soylu, Amerika Birleşik Devletleri’nin PKK elebaşlarından Murat Karayılan’a zehirli silah verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün belki de en önemli kırılma dönemlerinden bir tanesindeyiz. Terörü bir noktaya getirdik. Ne olursun onları şımartmayalım. Doğu’yu ve Güneydoğu’yu yaktılar, yıktılar. Biz Türkiye’nin gerçeğini görüyoruz. Amerika Murat Karayılan’a zehirli silah vermiş. Yanına birisi giderse zehirli silahı atıp öldürsün kaçsın diye hadi ’yok’ desinler. Bakın büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Hani beka diyoruz ya, gelecek diyoruz size yalvarıyorum ya bizim boynumuzu Kandil’in önünde eğdirmeyin." Kaynak : İHA

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