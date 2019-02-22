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Adalet Bakanı duyurdu: 4 yeni bölge Adliye Mahkemesi kuruluyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da açılacak bölge adliye mahkemeleri için ilana çıkıldığını açıkladı.

Güncel / 22 Şubat 2019 Cuma 17:11
Adalet Bakanı duyurdu: 4 yeni bölge Adliye Mahkemesi kuruluyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da açılacak bölge adliye mahkemeleri için ilana çıkıldığını açıkladı.

4 YENİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAHA KURULUYOR

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Abdulhamit Gül 4 yeni Bölge Adliye Mahkemesi daha kurulacağını duyurdu. HSK, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van illerinde açılacak Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) için ilana çıktı. Kurul, yeni mahkemelere tayin taleplerini toplayacak.

4 yeni mahkemenin daha açılmasıyla birlikte Bölge Adliye Mahkemelerinin sayısı 15'e çıkmış olacak.

Bölge adliye mahkemeleri 2016 yılının Temmuz ayında yedi merkezde (Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun) faaliyete geçmişti. 2017 yılında Adana ve Bursa, 2018 yılında ise Konya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle istinaf merkezlerinin sayısı 11'e yükselmişti.

Bölge adliye mahkemeleri, yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefine hizmet ederken, yüksek mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına önemli katkılar sağlıyor.

Adalet BakanıDiyarbakır


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