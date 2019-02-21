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Vatikan'ın gündemi papazların 'Çocuk İstismarı'

Dünya genelinde 190 piskopos ve prelates, kiliselerde rahiplerin çocuklara, rahibelere ve yetişkinlere cinsel tacizde bulunmasını engellemek üzere bugün Papa Fransis’in çağrısı üzerine Vatikan’da toplanıyor.

Dünya / 21 Şubat 2019 Perşembe 11:46
Vatikan'ın gündemi papazların 'Çocuk İstismarı'

Papanın çağrısı üzerine Vantikan'da yapılan toplantının papa ve kilise hiyerarşisinde, kiliselerdeki cinsel istismarın küresel düzeyde bir mesele olduğunun kabul edildiğinin bir işareti olarak görüldüğü ifade edildi. Son yıllarda Avustralya, Şili, Fransa, Almanya, İrlanda ve ABD'de patlak veren skandalların azalma işareti göstermediğine dikkat çekildi. Toplantının bu konudaki ilk toplantı olduğu kaydedildi. Vatikan yetkilileri toplantının konusunun sorumluluk, hesap verebilme, şeffaflık olacağını ve bunun bir dönüm noktası olmasını umduklarını belirtti.

Vatikan yetkilileri bunun somut tedbirler vermeyebileceğini de vurgulayarak umutları gerçekleştirmek için çalışacaklarını söyledi.

Malta Başpiskoposu Monsignor Charles J. Scicluna, 3 günlük toplantının ortaya olağanüstü bir sonuç çıkarmayacağını, bütün problemleri çözemeyeceklerini, toplantının devamının esas olduğunu vurguladı.

Vatikan bu hafta çocuklara babalık yapan rahiplerin takip edecekleri bir yol olması gerektiği gerçeğini kabul etti. Çalışmalar, cinsel tacize maruz kalanların yüzde 80'ini oğlan çocuklarının ve 14 yaştan büyüklerin oluşturduğunu ortaya çıkardı. Ancak, kadınlar dahil çok sayıda cinsel istismar mağdurunun ortaya çıkmadığı ve kilisenin bu olayları kamuya yansıtmadığı için kesin oranların net olmadığı kaydedildi.

Papa Fransis tarafından rütbesi indirilen ve din adamlığından atılanların homoseksüelle bağlantılı olduğu belirtildi. Şikago Kardinali Blase Cupich meselenin homoseksüellik olmadığını, meselenin çocukları korumak olduğunu belirterek 'Sizin cinsel istismarınız homoseksüelliğin bir sonucu değil' dedi.

CİNSEL TACİZ KURBANLARI PAPA İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Katolik rahipler tarafından tacize uğrayanlar bu tür suçları işleyen rahiplerin meslekten men edilmesini istemek için papa ile yüz yüze görüşmek istediklerini söyledi.

Katolik rahipler tarafından cinsel tacize uğrayan 10 kişi, Vatikan'da bugün cinsel tacizler konusunda yapılacak piskoposlar toplantısından önce papa ile görüşmek için Vatikan yetkilileri ile 3 saat görüştü.

Cinsel istismar mağdurları papanın bugün yapılacak toplantıya katılmayacak olmasından hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Çocukken rahiplerin cinsel istismarına maruz kalan Peter Isley 'Papa piskoposların toplantısına katılmış olsaydı onula görüşebilirdik. Biz cinsel tacizci rahiplere ve bunları örtbas edenlere karşı sıfır tolerans istiyoruz' dedi.

Kaynak : İHA

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