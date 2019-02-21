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Resmi Gazete'de yayımlandı... Çocuklara artık o söz yasak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, bundan böyle, çocuklar için verilecek raporda engelli oranı ifadesine yer verilmeyecek. Bunun yerine, “Özel gereksinimi var” ifadesi yazılarak çocukların damgalanmasına son verilecek.

Yaşam / 21 Şubat 2019 Perşembe 09:46
Resmi Gazete'de yayımlandı... Çocuklara artık o söz yasak!

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmelik dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle her bir hastalığın hangi sıklıkta ve hangi şiddette görüldüğü incelendi ve çocuğun bu hastalığı yaşarken nelere ihtiyaç duyduğu göz önüne alınarak gereksinim değerlendirmesi yapıldı. Buna göre, konuşma sorunu yaşayan bir çocuğun konuşma terapisi ile ilgili hizmeti alabileceği gereksinim düzeyinde “özel gereksinimi var” olarak tanımlanırken, özel araçla taşınması gerekecek kadar hasta olan çocuğun da özel araçla seyahat edebilmesi için “özel koşul gereksinimi var” olarak durumunun tespit edilmesi sağlandı. Daha önce raporda nasıl değerlendirileceği belirtilmemiş olan immünoloji, genetik hastalıklar ve yenidoğan değerlendirmesine dair alanlar çocuklar için ilk kez tanımlandı. Yönetmelikle bundan böyle raporlarda “engel oranı” söylemlerine son verildi. Engel oranı yerine raporda çocuğa özgü olarak tanımlanan “özel gereksinimi var” ifadesi yer alacak. Bu sayede çocukların “engelli oranı” ifadesi ile damgalanmasına son verilecek.

Sürekli rapor

Yönetmelikle hastalıklara uygun rapor geçerlilik süreleri belirlenerek Down Sendromu gibi hastalığın özellikleri ve klinik seyri iyi bilinen hastalıklar için sürekli rapor düzenleme yolu açıldı. Ayrıca çocukların ailelerinin başvurduğu tüm kurumların sağlık kurulu raporlarını elektronik ortamda görebilmesi için çocuklar için özel gereksinim raporlarının da Sağlık Bilgi Sistemi'ne anlık kaydedilmesi zorunluluğu getirildi.

‘Ağır özürlü' ifadesi kalktı

İki bakanlığın hazırladığı dün Resmi Gazete'de yayımlanan Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'te de ‘ağır özürlü' ifadesi yerine bireyin farklı düzeydeki bakım ihtiyacını tanımlayabilmek amacıyla bakıma muhtaç-ihtiyacı olan engelli ifadeleri getirildi. Engelli birey tam bağımsız, kısmi bağımlı ve tam bağımlı birey olarak tanımlanarak uzun dönemli bakımda farklı hizmet türlerinin (gündüzlü, saatlik, günlük, kısa dönem vb.) bireylere sunulabilmesi için bilgi temini kolaylaştırıldı. Kaynak : Milliyet

YenidoğanGenetik HastalıklarDown Sendromu


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