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PKK yandaşı Öcalan için kendini yaktı

Almanya'nın batısındaki Krefeld kentinde, Uğur Şakar adlı PKK yandaşı, teröristbaşı Abdullah Öcalan için kendini ateşe verdi.

Dünya / 21 Şubat 2019 Perşembe 13:38
PKK yandaşı Öcalan için kendini yaktı

Alman polisi tarafından yapılan açıklamada; 43 yaşındaki Uğur Şakar'ın, Krefeld'deki mahkeme binasının önünde, üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdiği aktarıldı.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİLER
Olay yerinde olan kişilerin, battaniyeler ve yangın söndürücüyle ilk müdahaleyi yaptığı ve alevleri söndürdüğü belirtildi. Ağır yaralanan göstericinin, helikopterle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

DURUMU AĞIR
Vücudunun yüzde 65'i yanan Şakar'ın, akciğeri de ciddi şekilde zarar gördü. Polis, eylemin arkasında kişisel bir amaç ya da ruh sağlığı problemi olup olmadığının araştırıldığını duyurdu.

Eylemcinin, polis tarafından bilinen bir kişi olduğu da belirtildi. 43 yaşındaki eylemcinin, cep telefonuna zarar veren bir polise saldırmak suçundan daha önce bin 550 euroluk bir cezaya çarptırıldığı ve cezaya itiraz ettiği belirtildi.

PolisRuh SağlığıBenzin


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