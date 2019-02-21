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Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Türkiye geneli için yağışlı hava uyarısında bulundu.

Yaşam / 21 Şubat 2019 Perşembe 16:11
Meteorolojiden yağış uyarısı

Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Çanakkale, Antalya, Trabzon, Rize, Artvin ve Şırnak çevreleriyle Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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