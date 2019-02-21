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Mersin'de 5 katlı bina çöktü

İçel’de 2 ailenin yaşadığı 5 katlı bir ev sabah saatlerinde çöktü. Evin enkazında arama kurtarma çalışması yapılıyor.

3. Sayfa / 21 Şubat 2019 Perşembe 09:55
Mersin'de 5 katlı bina çöktü
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Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi, 91098 Sokak'ta 2 ailenin yaşadığı 5 katlı bir ev sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle çöktü. Aile fertlerinin akrabalarına gittiği günde meydana gelen olayda, itfaiye ve polis ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay yerine gelen ev sahibi kadınlar ve yakınları feryat edip gözyaşı döktü. Kaynak : İHA

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GözyaşıPolis Ekipleri


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