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Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili flaş gelişme

DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, “Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızdır” dedi.

Siyaset / 21 Şubat 2019 Perşembe 10:05
Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili flaş gelişme

31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den aday gösterilmeyince istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'nin İçel Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu. 19 Şubat'ta evrakının İl Seçim Kurulu'na teslimi saat 17.00'den yarım saat sonra gerçekleştiği için adaylığı kabul edilmeyen Kocamaz için formül arayışına girilmiş ve Demokrat Parti'den adaylığı ön plana çıkmıştı.



DP İçel İl Başkanı Tural Kadızade, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocamaz'ın DP'den adaylığının kesinleştiğini söyledi.

Kadızade, “Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızdır” dedi.

Kocamaz ile birlikte Ankara'dan İçel'e dönüş yolunda olduklarını belirten Kadızade, Kocamaz'ın Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru evrakının kendisinde olduğunu, İçel'e döner dönmez evrakı İl Seçim Kurulu'na teslim edeceğini açıkladı.

Kaynak : İHA

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Başkan AdayıİstifaBurhanettin Kocamaz


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