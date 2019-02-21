Hürriyet yazarı Ahmet Hakan köşesinde Ankara Yenimahalle'nin CHP'li Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın partiden istifa edenlere veryansın ettiğini yazdı.



Fethi Yaşar'ın CHP aday yapmayınca istifa edip başka partilerden aday olanları sert şekilde eleştirdiğini ifade eden Ahmet Hakan, Yaşar'ın 'Siyasetle uğraşanların sırf koltuk için çocuklarına kötü bir miras bırakmamaları gerekir. Bu siyaset cambazlarından her partinin kurtulması gerekir” dediğini yazdı.



Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;



CHP'NİN FETHİ ABİSİNDEN İSTİFACILARA VERYANSIN



ANKARA Yenimahalle'nin CHP'li Belediye Başkanı Fethi Yaşar, parti içinde de parti dışında da sevilen sayılan bir isim.



Fethi Yaşar, belki de bu konumunu dikkate alarak, CHP aday yapmayınca istifa edip başka partilerden aday olanları en net ve en sert şekilde eleştirdi.



Fethi Yaşar'ın söyledikleri şunlar:



“Bir partiden başka bir partiye geçebilirsin. Ama ‘Beni aday göstermiyorlar, koltuk vermiyorlar' diye parti değiştirenlerin toplumda sıfır değeri vardır. Parti aday gösterince iyi, göstermeyince kötü... Bu ahlaki ve onurlu bir yaklaşım değil. Siyasetle uğraşanların sırf koltuk için çocuklarına kötü bir miras bırakmamaları gerekir. Bu siyaset cambazlarından her partinin kurtulması gerekir.”