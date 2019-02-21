USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Fethi Yaşar CHP'den istifa edenlere çok sert tepki gösterdi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP aday göstermeyince partiden istifa edip başka partiden aday olanlara çok sert tepki gösterdi.

Siyaset / 21 Şubat 2019 Perşembe 11:01
Fethi Yaşar CHP'den istifa edenlere çok sert tepki gösterdi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan köşesinde Ankara Yenimahalle'nin CHP'li Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın partiden istifa edenlere veryansın ettiğini yazdı.

Fethi Yaşar'ın CHP aday yapmayınca istifa edip başka partilerden aday olanları sert şekilde eleştirdiğini ifade eden Ahmet Hakan, Yaşar'ın 'Siyasetle uğraşanların sırf koltuk için çocuklarına kötü bir miras bırakmamaları gerekir. Bu siyaset cambazlarından her partinin kurtulması gerekir” dediğini yazdı.

Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;

CHP'NİN FETHİ ABİSİNDEN İSTİFACILARA VERYANSIN

ANKARA Yenimahalle'nin CHP'li Belediye Başkanı Fethi Yaşar, parti içinde de parti dışında da sevilen sayılan bir isim.

Fethi Yaşar, belki de bu konumunu dikkate alarak, CHP aday yapmayınca istifa edip başka partilerden aday olanları en net ve en sert şekilde eleştirdi.

Fethi Yaşar'ın söyledikleri şunlar:

“Bir partiden başka bir partiye geçebilirsin. Ama ‘Beni aday göstermiyorlar, koltuk vermiyorlar' diye parti değiştirenlerin toplumda sıfır değeri vardır. Parti aday gösterince iyi, göstermeyince kötü... Bu ahlaki ve onurlu bir yaklaşım değil. Siyasetle uğraşanların sırf koltuk için çocuklarına kötü bir miras bırakmamaları gerekir. Bu siyaset cambazlarından her partinin kurtulması gerekir.”

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İstifaFethi YaşarBelediye BaşkanıAhmet Hakan Coşkun


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı