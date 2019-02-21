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Diyarbakırlı 3 genç Gürcistan'a gönderildi

Gençlik ve Değişim Derneği, Diyarbakırlı 3 genci Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirilen eğitim kursuna gönderdi.

Eğitim / 21 Şubat 2019 Perşembe 11:44
Diyarbakırlı 3 genç Gürcistan'a gönderildi

Maddi durumu yetersiz olan gençlerin Avrupa hayalini gerçeğe dönüştüren Gençlik ve Değişim Derneği, Diyarbakırlı 3 genci Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gönderdi. 6-13 şubat tarihleri arasında Alman Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve Erasmus + Programı tarafından desteklenen Erasmus + Mastery adlı eğitim kursuna Portekiz, Almanya, Romanya, Polonya, Hırvatistan, Bulgaristan, Ermenistan, Türkiye ve Gürcistan'dan toplam 29 katılımcı yer aldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, Erasmus + Programı için proje hazırlama yöntemlerine yönelik gerçekleştirilen eğitim kursuna derneklerinin proje biriminden 3 kişinin katıldığını söyledi.

Suvari, “Eğitim kursu kapsamında 5 farklı grup halinde ve 5 farklı proje üzerinde çalışılarak hem proje yazım konusundaki beceriler geliştirildi hem de gençlik programının 30 nisan son tarihli proje başvurusuna sunulmak üzere taslak projeler hazırlandı. Biz özellikle bölge gençlerinin farklı ülkeler görmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Daha çok Avrupa ülkeleri ile yaptığımız projeler sayesinde maddi durumu düşük dezavantajlı gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.

Kaynak : İHA

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