Deprem anı güvenlik kameralarında

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde saat 21.23’te meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi Tartışık köyüne 3,5 kilometre uzaklıkta olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) acilen toplandı. Depremle ilgili gerekli çalışmalara başlandı. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşıldı.
Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alındı.