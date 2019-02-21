Deniz Baykal bilmecesi çözülüyor

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir Ankara'da tedavi gören CHP'nin Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün saat 14.00'te Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek.



SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ



1 Nisan'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu olması beklenen CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen yeminini bugün edecek.



KIZI, BAYKAL'IN ANTALYA'YA DÖNECEĞİNİ DUYURMUŞTU



Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Babasının daha sonra Antalya'ya döneceğini belirten Aslı Baykal, Baykal'ın kendisinin de yaşadığı Kepez ilçesinde ormanlık alan içinde bulunan Duacı Köyü'ndeki evinde istirahat halinde olacağını kaydetti.

