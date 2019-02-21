USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Deniz Baykal bilmecesi çözülüyor

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek.

Siyaset / 21 Şubat 2019 Perşembe 12:44
Deniz Baykal bilmecesi çözülüyor

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir Ankara'da tedavi gören CHP'nin Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün saat 14.00'te Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

1 Nisan'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu olması beklenen CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen yeminini bugün edecek.

KIZI, BAYKAL'IN ANTALYA'YA DÖNECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Babasının daha sonra Antalya'ya döneceğini belirten Aslı Baykal, Baykal'ın kendisinin de yaşadığı Kepez ilçesinde ormanlık alan içinde bulunan Duacı Köyü'ndeki evinde istirahat halinde olacağını kaydetti.

Meclis Genel KuruluMilletvekiliDeniz BaykalAntalya


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı