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Banu Avar: CHP ve HDP'nin yan yana gelip yürümesi, bir Amerikan projesi

Gazeteci - Yazar Banu Avar, CHP ve HDP'nin yan yana gelip yürümesinin, bir Amerikan projesi olduğunu anlattı.

Siyaset / 21 Şubat 2019 Perşembe 11:41
Banu Avar: CHP ve HDP'nin yan yana gelip yürümesi, bir Amerikan projesi
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Geçtiğimiz günlerde CHP'nin HDP/PKK destekçisi belediye başkan adaylarına tepki gösteren Gazeteci - Yazar Banu Avar, katıldığı bir programda, CHP ve HDP'nin nasıl ve kimler tarafından yan yana getirildiğini anlattı.

FETÖ firarisi eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir ile ilgili çarpıcı bilgiler veren Avar, 'Aykan Erdemir 24. dönem CHP Bursa milletvekili. Demokrasileri Koruma Vakfı'ndan Washington'dan geldi. 2-3 sene burada kaldı, tekrar geri döndü. Bu adam o vakıfta kıdemli analist' dedi. Banu Avar şöyle devam etti:

' Demokrasileri Koruma Vakfı; CIA başkanının en sık ziyaret edip konuşma yaptığı yer. Amerika'da kıdemli analist olmak kolay değil. 

Bana oradan telefon eden bir abimiz diyor ki; 'Soruşturun bakalım; 26 Mayıs'ta CHP heyeti gidip Aykan Erdemir'le ne konuştu. Ben size söyleyeyim 'Gandi Yürüyüşü'nü planladılar. Çünkü Amerika'nın aklında HDP ile CHP'nin bir araya gelmesi, böyle bir yürüyüşün çok iyi olacağı ve bu bir araya gelişin halkın gözünde CHP-HDP birliğini meşrulaştıracağı vardı. Bunu böylece sahneye koydular' diyor. Bunları söyleyen CHP'nin üstünden birisi.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Aykan ErdemirMilletvekiliWashingtonChpHdp


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