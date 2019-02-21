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Bakan Varank'tan asgari ücret açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl 9 ay uygulanan asgari ücret desteğinin bu sene tüm yıl verileceğini duyurdu.

Ekonomi / 21 Şubat 2019 Perşembe 09:52
Bakan Varank'tan asgari ücret açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen geçen yıl 9 ay uygulanan asgari ücret desteğinin bu sene tüm yıl verileceğini duyurdu.

Varank, 'Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Sektörü ile İstişare ve Değerlendirme Toplatısı'nda, 16 yıldır Türkiye'yi ve Kahramanmaraş'ı büyütmenin gayreti içinde olduklarını, kente her alanda 30 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.

Üretimi merkeze alan bir bakanlık olduklarını dile getiren Varank, sanayinin üzerindeki yükleri azaltmak ve yatırımları teşvik etmenin temel görevleri olduğunu, bunun için de şehir şehir gezip, tüm paydaşlarla istişarede bulunduklarını belirti.



''SOMUT ADIMLAR ATIYORUZ''

Sorunları çözmek ve önerileri hayata geçirmek için de var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Varank, mücadeleye daha güçlü devam etmeleri için iş adamlarından destek beklediklerini, sahip olunan iş gücünün kıymetini bilerek, üretim potansiyelini daha yukarıya çekmeye odaklanılması gerektiğini dile getirdi. Bakan Varank, şunları kaydetti:

'Sanayimiz, nitelikli istihdamın, ihracatın ve güçlü büyümenin lokomotifi. Biz de sektörü desteklemek için çok somut adımlar atıyoruz. Bunların birkaçına kısaca değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız reel sektöre yönelik çok güzel müjdeler verdi. İlk defa işe alınacak her işçinin, asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini iki yıl boyunca üstleniyoruz. Geçen sene 9 ay uyguladığımız asgari ücret desteğini, bu sene tüm yıl veriyoruz.



''ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK''

Tüm işverenlerimiz, sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indiriminden faydalanmaya devam ediyor. Hükümetimiz geçen yıl sadece asgari ücret ve 5 puan indirimi yoluyla işverenlerimize 16 milyar liralık bir ödeme yaptı. İşin istihdam boyutu kısaca böyle. Tabi sanayi altyapısını daha da güçlendirmek için attığımız adımlar var.'

Geçtiğimiz haftalarda OSB'lerle ilgili önemli düzenlemeler yaptıklarına dikkati çeken Varank, böylelikle daha yatırımcı dostu bir yapıya geçtiklerini, arsa tahsisi süreçlerini hızlandırdıklarını vurguladı. Yerlileşmenin önemine işaret eden Varank, 'Yerlileştirme konusu öncelikli gündem maddemiz. Yüksek ithal bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor.

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