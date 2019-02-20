YSK'dan açıklama bekleyen konu!

Partisinden aday gösterilmeyen adaylar başka bir partiden aday olurken, bu girişimin hukuka aykırı olduğu iddia edildi.



'YASAYA AYKIRI'



Gazeteci Candaş Tolga Işık köşesinde yazdığı iddayla ilgili ' 2019 yerel seçim sürecine partisinden aday olamayınca istifa edip başka partiden aday olanlar damga vurdu. Lakin bir grup hukukçunun iddiası o ki bu durum yasaya aykırı! İddia şu: “Bir kimse bir partiden aday adaylığını açıkladıktan sonra istifa edip bir başka partiden aday olamaz.” Peki, kanun ne diyor? Madde 40: Bir kimse bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz.' ifadelerini kullandı.



'ADAYLIKLARI DÜŞER'



Parti merkezlerinin başvurusuyla adaylıkların düşebileceğini yazan Işık 'Kimi hukukçular diyor ki, kamuoyuna açıkça bir partiden aday adayı olduğunu duyuran bir kimsenin o partinin MYK/Parti Meclisi gibi en üst düzey karar alma organında adaylığının oylanmış olması ilgili kanunda bahsi geçen “önseçime veya merkez adaylığı yoklamasına” katılmış olma durumuyla hukuken eştir. Parti genel merkezleri bu isimler için YSK'ya başvuruda bulunurlarsa adaylıkları düşer.' diye yazdı.



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