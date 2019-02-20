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TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Simone Kaslowski seçildi.

Ekonomi / 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:26
TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurulunda yeni başkan belirlendi. Tek aday olan Simone Kaslowski genel kurulda başkanlığa seçildi. TÜSİAD genel kurulunda tek aday olan Simone Kaslowski başkan olarak seçildi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'na ise yeniden Tuncay Özilhan seçildi.

SIMONE KASLOWSKI KİMDİR?
Simone Kaslowski, 1963 yılında İtalya'nın Torine kentinde dünyaya geldi. Babası Aldo Kaslowski, annesi Guia Kaslowski'dir. Organik Kimya'nın Genel Müdürü Stefano Kaslowski kardeşi. İstanbul'da Pierre Loti Lisesinden 1980 yılında mezun oldu. 1980 yılında başladığı Worcester, Massachusetts'te bulunan Clark University Worcester Bachelor of Arts'tan 1984 yılında mezun oldu.

Simone Kaslowski, babasının 1965 yılında kurduğu Organik Kimya'nın 1985 yılında Organik Kimya ürünleri için ihracat pazarları geliştirmeye başladı. Simone Kaslowski, Türkiye'deki tekstil boyaları satışının gelişiminden sorumluydu. 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümünün yöneticiliğini yaptı, yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. Üretim kapasitesi 3 katına çıkardı ve 1995 yılında şirketin CEO'su oldu.

1989-1992 yılları arasında, %50-50 İtalyan ortaklığı ile tekstil sektörüne dönük nitelikli kimyasallar üreten bir şirketi kurdu ve yönetti.

Tuncay Özilhanİş İnsanlarıOrganik KimyaMassachusettsYüksek İstişare Konseyi


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