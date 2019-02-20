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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

İçel’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:34
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, çilek tarlasında çalışan işçileri taşıyan Halil İbrahim Yıldız'ın kullandığı 33 KEE 22 plakalı midibüs, virajı alamayarak yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Kaynak : İHA

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Atayurt


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