Süleyman Soylu'dan taciz iddialarına cevap

Geçtiğimiz günlerde TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği), Ankara Sakarya Caddesi'nde eylem düzenledi. Eyleme katılanlar arasında, başörtülü bir üniversite öğrencisi de vardı.



TACİZ EDİLDİ İDDİALARI



Eylemciler, polis tarafından gözaltına alınmak isterken direnince, kolluk kuvvetleri güç kullanmak zorunda kaldı. O anlarda gözaltına alınanlardan başörtülü üniversite öğrencisinin, polis tarafından taciz edildiği iddiaları da sosyal medyada paylaşıma sokuldu.







BAKAN SOYLU YALANLADI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından olay anının videosunu paylaşıp şunları yazdı:



'Yasa dışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra “kargatulumba” gözaltına alınırsınız. Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin, 'Babası FETÖ'den ihraç, kardeşi DHKP-C'li proje kadın' üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz'