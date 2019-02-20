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Müzik'ten rahatsız olan baba, oğlunu öldürdü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 75 yaşındaki adam, müziğin sesini kısmasını istediği oğlunu pompalı tüfekle öldürdü.

3. Sayfa / 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:32
Müzik'ten rahatsız olan baba, oğlunu öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa ilçesi Aydın Mahallesi’nde dün gece 23.30 sıralarında 75 yaşındaki Fevzi S, birlikte yaşadığı oğlu 40 yaşındaki Orhan S.’den müziğin sesini kısmasını istedi. Bunun üzerine baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fevzi S. evde bulunan pompalı tüfeği alıp oğluna bir el ateş etti. Karnından vurulan Orhan S. kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Orhan S.’yi hastaneye kaldırdı. Orhan S. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Fevzi S. ise gözaltına alındı.
Kaynak : İHA

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