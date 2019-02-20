Meteoroloji tarih verdi...

İstanbul'da hafta sonu kar yağışının etkili olacağı öğrenildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; İstanbul'da hafta sonu beklenen karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olacak.



Kentte 13 derece civarında seyreden hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derece düşecek. Cuma günü yağmur başlıyor.



Hava sıcaklığındaki ani düşüş ile birlikte Cumartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.



İstanbul'un bu yıl belki yerde tutacak ilk kar yağışını alabileceği belirtildi. Yağış, pazar sabahı ise etkisini kaybederek kesiliyor.



BAZI BÖLGELERDE SICAKLIK ARTIYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

