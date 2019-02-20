Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan biri maden ocağı sahibi 3 şirket yetkilisi tutuklandı.



Soruşturmayı yürüten Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen Özkan K'nin de teslim olmasıyla 3 kişi gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınan Mustafa Ali Kömürcüoğlu, Serkan Anar ve Özkan Kömürcüoğlu, Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Milas Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.



Milas'ta 18 Şubat'ta maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, işçilerin cenazesine ulaşılmıştı. Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.