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Maden kazasında 3 kişiye tutuklama

Milas'ta 3 maden işçisinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili maden ocağı sahibi dahil 3 kişi tutuklandı.

3. Sayfa / 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:13
Maden kazasında 3 kişiye tutuklama

Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan biri maden ocağı sahibi 3 şirket yetkilisi tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen Özkan K'nin de teslim olmasıyla 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Mustafa Ali Kömürcüoğlu, Serkan Anar ve Özkan Kömürcüoğlu, Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Milas Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Milas'ta 18 Şubat'ta maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, işçilerin cenazesine ulaşılmıştı. Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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