USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Kati Piri'den AB parlamenterlerine Türkiye çağrısı

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye raportörü Kati Piri'nin 'Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması' önerisini onayladı.

Güncel / 20 Şubat 2019 Çarşamba 23:07
Kati Piri'den AB parlamenterlerine Türkiye çağrısı

Avrua Birliği'nde Türkiye aleyhinde çalışmalara önderlik eden Kati Piri, yine bir Türk düşmanlığı ile sahnede. Piri, bu sefer de Avrupa parlamenterlerine, Türkiye'nin AB müzakerelerinin resmen askıya alınması için çağrıda bulundu.

"MÜZAKERELERİN ASKIYA ALINMASI YÖNÜNDE KARAR"
AP'de yapılan oylamada, Türkiye'nin müzakerelerinin askıya alınması önerisi 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye ise çekimser kaldı. Piri,bu kararın ardından yapılacak yeni oturumda da parlementerleri, Türkiye aleyhinde oy vermeye davet etti.

Piri "Avrupa Parlamentosu, AB’de oy veren kesimi temsil ediyor. Türkiye’nin katılım süreci gibi önemli konularda pozisyon belirliyoruz. Benim beklentim, AP Dış İlişkiler Komitesi'nin tıpkı bugün yaptığı gibi, iki hafta içinde AP’nin büyük bir çoğunluğunun Türkiye ile katılım müzakerelerinin askıya alınması yönünde karar vermesi." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI"
Kati Piri'nin hukuksuz açıklamaları, bunlarla da sınırlı değil. AP Türkiye Raportörü, "Türkiye, bir aday ülke olarak kırmızı çizgileri aştı. Bunun da siyasi sonuçları olmalı." ifadelerini kullandı.

AvrupaTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı