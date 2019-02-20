Gezi Parkı soruşturmasında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.
Gezi Parkı protestolarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.
Yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişiye 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasını yöneltildi.
Osman Kavala 18 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Ardından 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ağırlaştırılmış hapis cezası istenen 16 kişinin arasında Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın isimleri de yer aldı.