Gezi Parkı soruşturmasında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.