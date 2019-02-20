USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Gezi Parkı soruşturmasında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

Güncel / 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:21
Gezi Parkı soruşturmasında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi

Gezi Parkı protestolarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişiye 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasını yöneltildi.

Osman Kavala 18 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Ardından 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ağırlaştırılmış hapis cezası istenen 16 kişinin arasında Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın isimleri de yer aldı.

Mehmet Ali AlaboraGezi Parkı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı