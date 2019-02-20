Geleceği şekillendirecek teknolojiler

Yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknoloji dünyasında çığır açan gelişmelerin yakın gelecekte ulaşımdan iletişim ve haberleşmeye, alışverişten kişilerin güvenliğine kadar pek çok alanda insan hayatını kolaylaştırması öngörülüyor.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yapay zeka konusundaki gelişmelerin sağlık, ulaşım, medya ve eğitim gibi hayatın birçok alanına yön vermesi bekleniyor.



İnsan yaşamının en önemli gereksinimlerinden ulaşım, yapay zekadaki gelişmelerden gelecekte en fazla etkilenecek sektörler arasında yer alıyor.



Bu alanda sürücüsüz ve elektrikli araçlar önemli teknolojik yatırımlar olarak dikkati çekerken, Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in 2026 yılından itibaren petrolle çalışan araç üretmeyi planlamadıklarını açıklaması küresel şirketlerin bu konuda ne kadar ciddi olduklarını ortaya koyuyor.



Öte yandan geçen yıl karıştıkları ölümlü kazalara karşın sürücüsüz araç teknolojisine ilişkin yatırımların hız kesmeden devam edeceği öngörülüyor.



Kasiyersiz marketler dönemi



Günlük yaşamın en önemli aktivitelerinden alışveriş de yapay zeka teknolojilerinin dokunduğu konular arasında bulunuyor.



Gerek yurt içindeki gerekse küresel ölçekteki zincir marketler satışlarını hızla sanal ortama taşırken, bazı çok uluslu şirketler ise stratejilerini farklı bir anlayış üzerine kuruyor.



Örneğin dünyanın tanınmış alışveriş şirketi Amazon, sanal ticaretini fiziksel alana da taşıma adına yeni hizmeti 'Amazon Go' ile yapay zeka temelinde market zinciri kurmaya hazırlanıyor.



Bu kapsamdaki ilk marketini geçen yıl Amerika'nın Şikago kentinde açan Amazon, markete giren kişiyi kamera ile takip ederek reyondan aldığı ürünün bedelini, ürünü kapıdan dışarı çıkardığı anda kredi kartından düşüyor.



Firma, böylece kullanıcılarına hızlı ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi vadederken, benzer kasiyersiz ve yapay zekalı market uygulamalarının artması bekleniyor.



Televizyon yerine internet tabanlı medya



Yapay zeka teknolojisinin etki alanına giren alanlardan biri de medya. Gelişen teknolojiler ışığında internet tabanlı yayın yapan medya platformları giderek televizyonun yerini almaya başladı, izleyicinin aklını okuyan veri destekli dijital platformlar dikkati çekiyor.



Ayrıca televizyon kanallarıyla çalışan medya içerik üreticileri, yerel ve küresel çapta internet tabanlı medya platformlarına yöneliyor.



Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de örnekleri olan bu tip medya platformlarının gelecekte yatırımlarını ve sunduğu içerikleri artıracakları tahmin ediliyor.



Yüz tanıma sistemleri



Kamu güvenliği amaçlı yüz tanıma sistemleri alanındaki çalışmalar da yapay zeka etkisindeki yatırım konuları olarak dikkati çekiyor.



Çin, 2014'te açıkladığı sosyal kredi sistemiyle vatandaşlarının kamusal alan olarak değerlendirilen yerlerdeki hareketlerini yüz tanıma sistemiyle bütünleşik kameralarla izleyerek toplumsal güvenliği sağlamayı hedeflediğini duyurmuştu.



Çin ayrıca vatandaşlarının elektronik ortamdaki hareketlerinde veri sistemleriyle birleştirerek, 2020'den itibaren sosyal kredi sistemini ülke geneline yaymayı hedefliyor.



Kaynak : AA

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