USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

CHP'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu.

Siyaset / 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:44
CHP'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu

Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmesi üzerine partiler, boşalan koltuk için adaylarını netleştiriyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı için aday olacağını bildirdi.

ENGİN ALTAY KİMDİR?

15 Aralık 1963 yılında Sinop ili Erfelek ilçesinde doğdu. Anne adı Nazile, baba adı Kazım. İlk ve orta öğrenimini Erfelek ilçesinde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Eğitim Yüksek Okulunu bitirdi.

Sivas ve Sinop illerinde öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği yaptı. Erfelek ilçesinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.



22,23 ve 24. Dönem Sinop milletvekili, 25, 26 ve 27. Dönem de İstanbul milletvekili seçildi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerinde bulundu. 22. Dönemde Türkiye-Moğolistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü. 2004 - 2008 yıllarında CHP MYK Üyeliği, 2010-2012 yıllarında CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Cumhuriyet Halk Partisi 18. Olağanüstü Kurultayında Kurultay başkanlığı yaptı. Halen İstanbul Milletvekili ve TBMM CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Orta düzeyde İngilizce bilmekte ve bir çocuk babasıdır.

Meclis BaşkanlığıBinali YıldırımÖğretmenlikCumhuriyet Halk PartisiGrup Başkanvekili


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı