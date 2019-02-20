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CHP'den DSP'ye geçişlerle ilgili hamle

CHP'li yetkililerin DSP'ye geçişi durdurmak için Rahşan Ecevit'in kapısını çaldığı iddia edildi.

Siyaset / 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:02
CHP'den DSP'ye geçişlerle ilgili hamle

CHP yerel seçimlere istifa depremleriyle hazırlanırken, istifa edenlerin bir çoğu Bülent Ecevit'in partisi DSP'ye geçti.

Mustafa Sarıgül'le başlayan DSP rüzgarı bir çok adayla devam ederken, CHP yönetiminin geçişleri durdurmak için harekete geçtiği iddia edildi.

RAHŞAN ECEVİT HAMLESİ

Gazeteci Batuhan Yaşar, CHP'nin Rahşan Ecevit'in kapısını açldığını yazarken 'Rüzgâr, Mustafa Sarıgül'le esmeye başladı..İzmir, Kırklareli, Bodrum derken bütün Türkiye'ye yayıldı..
Küskünler, kırgınlar, aday yapılmayanlar birer ikişer DSP'nin yolunu tuttu.. CHP'den Rahşan Ecevit hamlesi geldi.. Aldığımız bilgilere göre pek de işe yaramadı.. DSP Genel Merkezi Rahşan Hanım'ı kibarca reddetti..' ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İstifaRahşan EcevitBatuhan YaşarBülent Ecevit


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