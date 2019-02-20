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Büyükçekmece'de binada patlama: 1 ölü

Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

3. Sayfa / 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:11
Büyükçekmece'de binada patlama: 1 ölü
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İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

İstanbul Valiliği olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden alınan ilk bilgilere göre; Büyükçekmece ilçemiz Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir.'

PolisBüyükşehir BelediyesiSağlık Ekibi


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