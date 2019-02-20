Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında 5 sanık için müebbet istemi

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı PKK'nın terör saldırısına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.



İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde yapılan duruşmada, tüm sanıkların savunmalarının alınması tamamlandı.



Duruşmada, cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin 63 sayfadan oluşan mütalaasını mahkemeye sundu.



47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi



Mütalaada, 26 sanığın "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenirken, bu sanıklar arasından Tufan Beyhan, Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum, Gülşen Bahadır ve Eren İlhan'ın hayatını kaybeden 39'u emniyet mensubu 46 kişiyi "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürme" ile "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Mütalaada, haklarında toplamda 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen bu 5 sanığın ayrıca "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar verme" ve "patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar verme" suçlarından da 4 bin 819 yıldan 8 bin 358'er yıla kadar hapsi öngörüldü.