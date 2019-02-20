Bankalar Birliği: S&P'nin açıklaması temelsiz

Türkiye Bankalar Birliği, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P)'nin açıklamasına yanıt verdi.



Türkiye Bankalar Birliği, sitesinde yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



'Bazı basın ve yayın organlarında, 19 - 20 Şubat 2019 tarihlerinde yer alan

haberlerde derecelendirme şirketi Standard and Poor's analistlerinin Türkiye'de

bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacak ve sorunlu kredilere ilişkin

açıklamaları yer almıştır.



Türkiye Bankalar Birliği, Şirketin açıklamalarının en kötü varsayımlara dayalı

senaryoların ürünü olması nedeniyle temelsiz olduğu, son dönemdeki

toparlanmayı dikkate almadığı, Türkiye'nin kendine has özelliklerini ve gücünü,

bankacılık sektörünün tecrübesini ve reel sektörün dinamizmini yansıtmadığı

görüşündedir.



Kamuoyunun daha iyi bilgilendirilmesini teminen, aşağıdaki açıklamanın

yapılması gerekli görülmüştür:



Bankacılık sektörünün aktif kalitesinin ölçülmesi ve raporlanması için yapılan

temel düzenleme; bankaların kredilerinin beklenen zarar karşılıklarının ayrılması

amacıyla sınıflandırılmalarını gerektiren düzenlemedir.

2018 yılının başından itibaren uluslararası iyi örneklere tam uyumlu olan

düzenleme ile ülkemizde kredi zararlarının muhasebeleştirilmesi, kredilerin

sınıflandırılması, yeniden yapılandırılması, teminatların dikkate alınması, aktiften

silinmesi, belgelendirme ve raporlama konularında önemli değişiklikler

yapılmıştır.



Kredilerin sınıflandırılmasında “kredi riskinde önemli artış” kavramı önem

kazanmıştır. Geçen yılda yaşanan dış gelişmeler, kur ve faiz artışı çerçevesinde

bu kavram dikkate alınarak yapılan hesaplamalar nedeniyle, “ödemelerde bir

sorun olmasa da ileride olabilir” yaklaşımı ve bankaların ihtiyatlı tutumlarının da

etkisiyle, yakın izlemeye alınan kredilerde artış olmuştur.



Ancak, bankaların kendi bünyelerinde geliştirdikleri modellerin sonucu belirlenen

“kredi riskinde önemli artış” nedeniyle ikinci gruba alınan krediler sorunlu kredi

olarak değerlendirilmemelidir. Değerlendirmenin, “kredinin ilk verildiği tarihe

göre kredibilitesinde kısmen azalma olabileceği” şeklinde yorumlanması daha

doğru olacaktır.



Kaldı ki, zorlu geçen yakın dönemlere ilişkin verilere göre yakın izlemedeki

kredilerin takibe intikal oranı yüzde 5'ler seviyesindedir. Bu sınıftaki kredilere

takibe atılmış ve donuk alacak haline gelmiş kredi muamelesi yapılması son

derece yanlıştır. Sektörün aktif kalitesindeki bozulmanın yüksek olacağına ilişkin

değerlendirme yapılması hem bankacılık, hem de reel sektör için büyük bir

haksızlıktır.



Bu nedenle, ileriye yönelik yapılan tahminler ve hesaplamalara göre ikinci

grupta, yakın izlemedeki kredilerin tamamının sorunlu hale geleceğine ilişkin

değerlendirme doğru değildir. Ülkemiz realitesi ile de uyuşmamaktadır.

Türkiye'nin ekonomik zorluklarla baş etme becerisini, bankacılık sektörünün risk

yönetim tecrübesini, özel sektörün gerçek gücünü ve dinamizmini dikkate

almaksızın, sadece uluslararası standart hesaplamalara göre yapılan statik bir

değerlendirmenin Türkiye gerçeğini yansıtmadığı düşünülmektedir.



Yakın izlemeye alınan kredi müşterilerinin tamamına yakını faaliyetlerini sağlıklı

olarak sürdürmektedir. Türkiye'nin güçlü girişimcileri tarafından yönetilmektedir.

Yurtdışında yerleşik ortakların mali yapılarında bozulma olsa dahi bunların

Türkiye'deki şirketlerinin faaliyetleri de katma değer oluşturmaya devam

etmektedir. Diğer yandan, yurtdışındaki bankacılık düzenleme ve denetleme

kuruluşları tarafından da çok yakından izlenmekte olan yurtdışı yerleşiklere ait

ülkemizdeki bankaların faaliyetleri, yerleşik bankalarımıza benzer şekilde devam

etmekte, bahsi geçen derecelendirme şirketini yanlışlamaktadır.



Bankacılık sektörümüz güçlü ve sağlıklı bir yapıdadır. Beklenmedik risklere

dayanabilecek donanıma ve bunları yönetebilecek tecrübeye sahiptir. Sektör

ihtiyatlı bir yaklaşımla muhtemel riskler için yeterli kredi karşılıklarını ayırmıştır.

Yakın dönemde yaşanan çok sayıda ve yüksek şiddetli şoklara dayanmış ve

ekonomik faaliyeti finanse etmiştir. Ekonomimizin performansındaki

toparlanmanın da olumlu etkisiyle ekonomiye olan desteğini sürdürmeye devam

edecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunulur.'

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği