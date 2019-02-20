Bahçeli'den dikkat çeken açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın başvurusunun geç yapıldığı için kabul edilmemesini değerlendirdi.



KOCAMAZ'A ÇAĞRI



Kocamaz'a çağrı yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:



''Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ın isminin verilmemesi düşündürücüdür. Bunu Kocamaz Bey düşünmelidir, İYİ Parti Genel Merkezi düşünmelidir. Burada gerçekten bir ihmal mi vardır veya bir art niyet mi vardır veya zillet ittifakının farklı bir boyutu mu vardır? Bunları hep beraber göreceğiz. Bana göre siyasi hayatımızda Mersin açısından bir kayıp olmuştur. Tekraren söylüyorum gelin hep beraber olalım bir daha helalleşelim.''



MHP muhabirleri ile dün akşam bir araya gelen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın kapsamının neden genişletildiğini anlattı.



Bahçeli ''O genişlemeler hattı zatında; Cumhur İttifakı'nın sonuç elde edebilmesi açısından, zillet ittifakına mahalli idarelerin yönetimini kazandırmamak amacıyla düşünülmüş bir siyasi taktirdir'' dedi.



''YÜZDE 52'NİN ÜZERİNDE OY ALACAĞIMIZI DÜŞÜNMEKTEYİZ''



Cumhur İttifakı'nın toplam 538 belediyede işbirliği yaptığını hatırlatan MHP lideri, belediye meclis üyeliklerinde tek liste olacağını belirtti. Bahçeli, paylaşım yapılırken 2014 seçim sonuçlarının dikkate alındığını söyleyerek Cumhur İttifakının başarı kriterini şu sözlerle anlattı:



''Yüzde 52'nin altına düşmemek ara hedeftir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok daha güçlü uygulanmasını sağlamak amacıyla yüzde 52'nin üzerinde oy alacağımızı düşünmekteyiz. İnşallah bunu da başaracağız.''



Bahçeli, HDP'nin bazı illerde aday çıkarmamasının 'siyasi tezgah' olduğunu söyledi.



ORTAK MİTİNG MESAJI



Ortak miting konusunda ise AK Parti'nin planlamasına uyabileceklerini belirten Bahçeli, 'İstanbul'da böyle bir miting yıldırım gibi çakar' dedi.