1300 askeri personel alınacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanla 1300 askeri personelin alınacağı duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı ve yayımlanan ilanda Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1300 askeri personelin alınacağı bildirildi.
20 Şubat'ta başlayan başvuru süresi 1 Nisan'a kadar devam edecek. İşte gerekli şartlar...
Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan,
müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre
01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve
sonrasında doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan,
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve
25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında
doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne
sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman
jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş,
genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı
askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve
organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel
taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet
sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar,
üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza
Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha
fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere
yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış
ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik
Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler
içerisinde bulunmak,
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen
şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum
veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
UYARI : Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında
veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi
aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.
Başvuru nasıl ve ne naman yapılır?
(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında
(Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen
silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4'te bulunan dilekçeye
başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk
amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.
(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını
müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını
müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.
(3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet
sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar
güncellenebilecektir.
(4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj
(SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine
ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan
etmekle sorumludurlar.
(5) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen
tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına
katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip
ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik
hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri
engelleyecektir.