1300 askeri personel alınacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı ve yayımlanan ilanda Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1300 askeri personelin alınacağı bildirildi.



20 Şubat'ta başlayan başvuru süresi 1 Nisan'a kadar devam edecek. İşte gerekli şartlar...



Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?



Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.



Başvuru Koşulları:



(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,



(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,



(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan,



müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre



01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve



sonrasında doğanlar),



Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan,



düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve



25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında



doğanlar),



(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne



sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,



(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman



jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,



(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,



(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş,



genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri



bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;



(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı



askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve



organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,



güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel



taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz



kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet



sırlarını açığa vurma suçlarından,



(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar,



üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,



(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza



Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,



(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha



fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,



(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı



faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine



üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,



(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere



yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış



ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,



(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik



Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,



(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler



içerisinde bulunmak,



(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil



Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen



şartları taşımak,



(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum



veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.



UYARI : Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında



veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi



aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.



Başvuru nasıl ve ne naman yapılır?



(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr



internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında



(Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen



silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4'te bulunan dilekçeye



başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk



amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.



(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını



müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını



müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.



(3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet



sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar



güncellenebilecektir.



(4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj



(SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine



ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan



etmekle sorumludurlar.



(5) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen



tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına



katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip



ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik



hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple



https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri



engelleyecektir.